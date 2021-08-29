الامارات | محمد خميس يدشّن مشاركته الأولى في بارالمبية طوكيو الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خميس يدشّن مشاركته الأولى في بارالمبية طوكيو الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن البطل الذهبي في رفعات القوة محمد خميس خلف، مشاركته الأولى في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حالياً، حتى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة 4400 رياضي، من 162 دولة، حيث يخوض خميس تحديه الأول اليوم في وزن فوق الـ88 كغم، في مقارعة أبطال عالميين، متسلحاً بالخبرة والحنكة التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية.

ويتطلع البطل البارالمبي إلى قنص ميدالية رابعة، بعد نجاحه في نيل ثلاث ميداليات، (ذهبية أثينا عام 2004، وفضية بكين عام 2008، وذهبية ريو دي جانيرو عام 2016). ووصف بطلنا الذهبي محمد خميس التحضيرات التي سبقت ألعاب طوكيو بالممتازة، قائلاً: «لقد شاركنا في العديد من الاستحقاقات الدولية، منها بطولة بانكوك التي أقيمت في مايو الماضي، وبطولة بلجيكا التي أقيمت في شهر يونيو، ودولية فزاع، كذلك المعسكر الخارجي في مقدونيا».

وأضاف: «أتطلع إلى التمثيل المشرّف لدولة الإمارات، ورفع علمها عالياً خفاقاً في هذا المحفل البارالمبي المهم، والتتويج بذهب (طوكيو)». وتابع: أشكر نادي دبي لأصحاب الهمم، واللجنة البارالمبية الإماراتية، على توفير المناخ الملائم للنجاح في هذا الحدث المهم، كما أشكر قيادتنا الرشيدة التي وفرت لأصحاب الهمم الدعم والرعاية وكل مقومات النجاح، ولولاها لما وصلنا إلى هذا الكم الكبير من الإنجازات على صعيد رياضات أصحاب الهمم.

ويواصل أبطالنا مشاركتهم في بارالمبية طوكيو 2020، التي تجري منافساتها حالياً بالعاصمة اليابانية، في أربع لعبات هي: الرماية، ورفعات القوة، وألعاب القوى، والدراجات، ويمثل المنتخبات الوطنية 12 لاعباً ولاعبة، يتطلعون إلى تقديم صورة مشرفة لرياضة أصحاب الهمم بالدولة، وقنص المزيد من الإنجازات، لتضاف إلى سجلهم الممتلئ بالألقاب والميداليات الملونة.

سعادة وفخر

عبّر سفير الدولة لدى اليابان، شهاب أحمد الفهيم، عن سعادته بمشاركة أبطال وبطلات منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، ووجودهم في هذا الحدث الرياضي العالمي باليابان، مشيراً إلى أن مجرد وصولهم وتأهلهم للدورة البارالمبية يعد نجاحاً في حد ذاته، وأن مثابرتهم ومشاركتهم تبعث فينا روح الأمل والتفاؤل. وقال:«نحن فخورون بمشاركة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم في هذا المحفل البارالمبي المهم، بعد أن شاركت منتخبات الإمارات في أولمبياد طوكيو 2020، ونتمنى أن تكلل جهودهم بالنجاح، واعتلاء منصات التتويج، ورفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في سماء طوكيو. وتابع: «نحن نتطلع إلى نجاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، خصوصاً أن معرض إكسبو 2020 الدولي الذي تستضيفه الدولة على الأبواب، وينظمان في عام واحد، ونجاحهما سيرسل رسالة أمل لجميع دول العالم، بأننا قادرون على النجاح في تنظيم الأحداث العالمية في ظل جائحة كورونا.

البارالمبية الآسيوية تبحث استضافة كازاخستان للألعاب الشتوية

التقى رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، وفود بعض الدول الآسيوية، على هامش دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، كما التقى رئيس اللجنة البارالمبية الكازاخستانية، حيث تباحثا في فكرة استضافة كازاخستان للألعاب الشتوية لأصحاب الهمم، وذلك لأول مرة في تاريخ قارة آسيا.

وقال العصيمي: ستأخذ المباحثات منحى أكثر جدية، عندما نلتقي أعضاء حكومة كازاخستان، لدراسة ملف استضافة الدولة لأول ألعاب شتوية لأصحاب الهمم.

وأشار رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، إلى أن اجتماعاً آخر جمعه برئيسة اللجنة البارالمبية التايوانية، التي أشادت خلال اللقاء بدور الإمارات في دعم الحركة البارالمبية الآسيوية، وأكدت متابعتها اتفاقية الهلال الأحمر الإماراتي، ومبادرات وجهود الدولة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، كما تم خلال الاجتماع بحث بعض المشاريع القادمة، خصوصاً أن تايوان ستستضيف انتخابات اللجنة البارالمبية الدولية في ديسمبر المقبل.

كما التقى العصيمي وفد اللجنة البارالمبية الهندية، حيث نالت جهود الهند في تطوير ودعم رياضة أصحاب الهمم إشادة اللجنة البارالمبية الآسيوية.

• البطل البارالمبي يشارك اليوم في وزن فوق الـ88 كغم.

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