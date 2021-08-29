الامارات | خالد عيسى: أتحمل مسؤولية عدم استدعائي للمنتخب.. سأجتهد للعودة

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيسى: أتحمل مسؤولية عدم استدعائي للمنتخب.. سأجتهد للعودة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج حارس مرمى العين، خالد عيسى، عن صمته بعد قرار عدم استدعائه لقائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لمواجهتَي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى، مؤكداً أنه مَن يتحمل سبب استبعاده وليس المدرب الهولندي، بيرت فان مارفيك، وأنه سيجتهد للعودة للقائمة مجدداً.

وهي المرة الأولى منذ سنوات التي لا يحصل فيها الحارس الأساسي لفريق العين على دعوة الالتحاق بمعسكر «الأبيض»، بعد أن ظل مقعده مضموناً رغم الأسماء التي تعاقبت على تدريب المنتخب، وذلك بفضل المستوى الثابت الذي ظل يقدمه مع «الزعيم» على المستويين المحلي والقاري.

وقال خالد عيسى في تصريحات صحافية: «بكل صراحة قرار عدم استدعائي هو وجهة نظر تخص المدرب، وأنا أحترم ذلك وأقدّر المدرب، إذا كان هناك سبب معين وراء هذا القرار فهو بسببي أنا، سوء النتائج التي تحققت في الموسم الماضي هو الذي أدى إلى عدم استدعائي للاستحقاقات الحالية».

واستدعى المدرب مارفيك الثلاثي علي خصيف وفهد الظنحاني وعادل الحوسني، لمواجهتَي منتخب لبنان، يوم الخميس المقبل، على استاد زعبيل بالجولة الأولى، ولقاء سورية المقرر يوم السابع من سبتمبر المقبل، في العاصمة الأردنية عمان.

وتعهد حارس مرمى فريق العين بالعودة مجدداً لقائمة «الأبيض» في ما تبقى من مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وقال: «سأجتهد في الفترة المقبلة وسأعمل على تصحيح الأخطاء».

وأعرب عيسى الذي خرج بشباك نظيفة، في الجولة الماضية أمام الإمارات، عن تمنياته لزملائه اللاعبين بتحقيق الانتصار، وقال: «أتمنى التوفيق لزملائي اللاعبين في المنتخب، من أجل تقديم المستوى الذي يمكّنهم من تحقيق الفوز في مباراتَي لبنان وسورية».

على جانب آخر، يستأنف لاعبو العين تدريباتهم، مساء اليوم، على استاد خليفة بن زايد، وذلك بعد حصولهم على راحة لمدة ثلاثة أيام، عقب فوزهم على ضيفهم الإمارات، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

وسيغيب عن التدريبات الرباعي الدولي بندر الأحبابي وأحمد برمان وسعيد أحمد وكايو كانيدو، إلى جانب الثنائي، التوغولي لابا كودجو والتونسي ياسين مرياح، لانضمامهما لقائمة منتخبيهما، في حين التحق الثنائي خالد البلوشي ومحمد عباس بقائمة المنتخب الأولمبي.

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