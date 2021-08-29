الامارات | عبدالسلام محمد: «النمور» كان يستحق الفوز أمام الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالسلام محمد: «النمور» كان يستحق الفوز أمام الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب اتحاد كلباء، عبدالسلام محمد، أن فريقه كان يستحق نيل العلامة الكاملة في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين أمام الجزيرة، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، وعبّر عن سعادته للمستوى الفني المميز الذي قدمه «النمور»، مؤكداً أنه يعكس سقف تطلعات الفريق في الموسم الحالي.

وقال عبدالسلام محمد لـ«الإمارات اليوم»: «طموحنا واحد في جميع المباريات، وهو نيل النقاط الثلاث، ولكل مباراة ظروفها، وكنا الأفضل في المباراة بدليل الفرص العديدة التي لاحت لنا، لكن استثمارها لم يكن ممكناً لنباهة خط دفاع وحراسة مرمى الجزيرة، والأمر نفسه كان أمام الشارقة في المباراة الأولى».

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