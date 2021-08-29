الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
بيرنلي - ليدز يونايتد 17:00
توتنهام - واتفورد 17:00
وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 19:30
برشلونة - خيتافي 19:00
قاديش - أوساسونا 21:30
رايو فاليكانو - غرناطة 21:30
أتلتيكو مدريد - فياريال 00:00
جنوى - نابولي 20:30
ساسولو - سامبدوريا 20:30
ميلان - كالياري 22:45
ساليرنيتانا - روما 22:45
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