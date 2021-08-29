اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

بيرنلي - ليدز يونايتد 17:00

توتنهام - واتفورد 17:00

وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 19:30

- خيتافي 19:00

قاديش - أوساسونا 21:30

رايو فاليكانو - غرناطة 21:30

أتلتيكو مدريد - فياريال 00:00

جنوى - نابولي 20:30

ساسولو - سامبدوريا 20:30

ميلان - كالياري 22:45

ساليرنيتانا - روما 22:45

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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