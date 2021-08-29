شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: خطوة واحدة على حسم صفقة عمر كمال ولم نفاوض ثنائي بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات صفقات الزمالك للموسم الجديد، وحقيقة التفاوض مع ثنائي بيراميدز عبد الله السعيد ورمضان صبحي.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إن مسئولي الزمالك لم يتفاوضوا مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي، حيث لم يتم اقتراحهم للعب داخل القلعة البيضاء.

وأضاف عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك: «فاضل تكة على صفقة عمر كمال لاعب المصري، اللاعب زملكاوي، رفض عروض خارجية ووافق على انتقاله إلى القلعة البيضاء».

وتابع حسين السيد، أنه تم التجديد مع محمود حمدي الونش، وأحمد سيد زيزو، وسيف الجزيري، وفي الوقت الحالي يتم التفاوض مع بن شرقي.

وكشف أن عملية تبادل اللاعبين لاقت قبولا بين الأندية، خاصة مع وجود أزمات مالية تضرب بعض الأندية في الوقت الراهن، موضحا أنه سيتم عقد صفقات تبادلية مع عدد من الأندية بواقع ثلاثة لاعبين من المسابقة المحلية.

وأكد أنه تم إرسال خطابات إلى 22 لاعب من الزمالك معارين داخل الدوري وتتم مخاطبة الأندية لعودتهم من أندية الدوري الممتاز ومن ضمنهم نحو 18 لاعبا ناشئا.