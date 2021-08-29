شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودى لاعب بيراميدز بعد عودته للملاعب منذ عامين: بداية الرجوع لمستوايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد حمودى، لاعب نادى بيراميدز، عن سعادته للعودة للملاعب مرة أخرى بعد غياب عامين؛ بسبب مشاكل فى قيده ثم الإصابة، مؤكدا أن مشاركته فى مباراة اليوم أمام غزل المحلة، هلى بداية العودة لمستواه.



حمودى

ونشر حمودى، عبر صفحته على فيس بوك صورا له من مشاركته الأولى منذ فترة والتى كانت أمام غزل المحلة فى ختام الدورى، صحبها بتعليق: "بحمد ربنا أول حاجة انى رجعت بخير وواقف على رجلى، تانى حاجة أنا بشكر كل زمايلى على وقفتهم معايا الفترة اللى فاتت وشكرا عمر جابر على شارة الفريق النهاردة، وشكرا للجهاز الفنى على ثقتهم فيا والكابتن هانى سعيد، دى البداية انى أرجع لمستوايا إن شاء الله".





وعاد أحمد حمودى، للمشاركة فى مباريات بيراميدز لأول مرة بعد انضمامه للقائمة فى سبتمبر 2019، أى منذ أكثر من موسمين بعد عدم قيده فى الموسم الأول، وتعرضه لإصابة فى شهر أغسطس من العام الماضى بوتر أكيلس.





وشارك أحمد حمودى فى مباراة غزل المحلة اليوم التى انتهت بفوز بيراميدز 6 / صفر فى ختام الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020 /2021.



