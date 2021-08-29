شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 8 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، مسحة كورونا للاعبي بيراميدز والمحترفين فى معسكر المنتخب، واتحاد الكرة يعرض على الأندية زيادة عدد الهابطين فى الدورى الجديد لـ5 فرق.

مسحة كورونا للاعبي بيراميدز والمحترفين فى معسكر المنتخب

يجري الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة محمد أبو العلا، مسحة كورونا عقب انضمامهم مساء اليوم وغدًا لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتين أنجولا والجابون يومي 1 و 5 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

اتحاد الكرة يعرض على الأندية زيادة عدد الهابطين فى الدورى الجديد لـ5 فرق

تعرض اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على الأندية، خلال اجتماع الغد، زيادة عدد الأندية الهابطة من الدورى الممتاز فى الموسم الجديد إلى القسم الثانى، لـ5 فرق بدلا من 3 فرق، كما هو الحال فى الموسم الحالى.

وصول منتخبات ألمانيا وأمريكا وروسيا إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم للدراجات

وصلت إلى القاهرة اليوم بعثات منتخبات روسيا وبيلاروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وليتوانيا، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والمقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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