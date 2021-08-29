شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الراحل علاء على: أشكر لاعبى الزمالك على إخلاصهم ومبروك للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت مروة سلطان، زوجة الراحل علاء على لاعب الزمالك السابق، رسالة شكر إلى لاعبى القلعة البيضاء بعد اللافتة الطيبة التى قاموا بها خلال مباراة البنك الأهلى والتى كانت مباراة تتويج الزمالك بالدورى، بعدما ارتدوا قمصاناً حملت اسم الراحل علاء على لاعب الزمالك السابق.

وقالت مروة سلطان، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": عرفت قبل المباراة بوقت قصير أن لاعبى الزمالك جهزوا لافتة لعلاء، وفرحت جدا أنا وأولادى بهذه اللافتة، وكنت أتمنى أن يكون موجودا وسط هذه الفرحة، وسعادتنا كانت مختلطة بالبكاء.

وأضافت: أشكر لاعبى الزمالك على إخلاصهم لعلاء وفرحنا بالدورى والتكريم، عائلتى زملكاوية ومبروك لجمهور الزمالك الطيب والوفى، ونتمنى استمرار البطولات وأكثر ما يسعدنى دعاء جماهير الزمالك لعلاء باستمرار.

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، وأنهى الفريق المسابقة على الصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 34 مباراة.

وتجهز اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك احتفالا كبيرا لفريق الكرة بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يقام الاحتفال بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وانهالت برقيات التهنئة على نادي الزمالك بمناسبة تتويج الفريق بلقب الدوري، وتلقى النادي برقيات تهنئة من أندية الهلال والصقر والرائد السعودية والوصل الإماراتي والوداد المغربي لتهنئة الإدارة بلقب الدوري الثالث عشر.

وتلقى الزمالك التهنئة أيضا من أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والبنك الأهلي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري.