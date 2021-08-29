شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2020 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد شريف، مهاجم الأهلي، فى حصد لقب هداف الدوري المصري موسم 2020 / 2021، ليعود هداف المسابقة الأهم في الكرة المصرية إلى القلعة الحمراء بعد غياب 3 سنوات منذ تتويج المغربي وليد أزارو بلقب هدف الدوري موسم 2017 / 2018.

واحتل محمد شريف صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 21 هدف بعد هدف في مرمى أسوان بالمباراة الختامية من ركلة جزاء، ويحسم لقب الهدافين بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه مصطفى فتحي لاعب سموحة.

نجح محمد شريف، في تخطي رقم طه إسماعيل، نجم الفريق الأحمر السابق، بعد تسجيله الهدف رقم 21 في مشواره بالدوري هذا الموسم بعد هدفه في مرمى أسوان، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الجونة ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

محمد شريف الأهلي 21 هدفا

مصطفى فتحى سموحة 17

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

أشرف بنشرقي الزمالك 15

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

كريم بامبو البنك الأهلي 12

باسم مرسي مصر المقاصة 12

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

عمر السعيد الجونة 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

مصطفى البدرى الإنتاج الحربى 11