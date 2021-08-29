شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلي لم يفاوض حجازي و سموحة لم يطلب كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر، حقيقة تلقى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، عرضا من نادى سموحة للإعارة، وقال سيف زاهر عبر برنامج "ملعب أون تايم": هناك كواليس تؤكد أن كهربا تلقى عرض إعارة من سموحة، ولكن سموحة لم يتحدث مع كهربا واللاعب مكمل مع الأهلى، ومشاركة كهربا الموسم المقبل مع الأهلى ستكون في منتهى الصعوبة واللاعب هو من يحددها بمستواه وكذلك طاهر محمد طاهر.

أَضاف عن أنباء ضم أحمد حجازى: الأهلى عندما كان يفاوض بدر بانون تحدث مع أحمد حجازى، ولكن توقفت المفاوضات لأن الرقم سيكون خيالى لشراءه وإذا تم ضمه كإعارة سيدفع حوالى 50 أو 60 مليون جنيه فى الموسم ولذلك لن يكون في الأهلى.

واصل: الأهلى لن يضم حارس مرمى لأن موسيمانى لديه ثقة في على لطفى ومصطفى شوبير، وليس لديه أزمة أن يلعب أى من الحارسين بدلاً من الشناوى، ومصطفى شوبير تلقى 3 عروض إعارة.

علق مصدر على حقيقة تفاوض مسئولي النادي الأهلي مع أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر واتحاد جدة السعودي، خاصة بعد الأنباء التي انتشرت عن اقتراب اللاعب من العودة لصفوف القلعة الحمراء في الصيف الحالي لتدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل.

وقال المصدر، إن الأهلي لم يتفاوض مع أحمد حجازي، وما يقال عن اهتمام النادي بالتعاقد معه في الصيف الحالي غير مطروح بالمرة، لصعوبة دفع راتب صخرة منتخب مصر ووست بروميتش الإنجليزي السابق.