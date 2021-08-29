7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 28 / 8 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، مسحة كورونا للاعبي بيراميدز والمحترفين فى معسكر المنتخب، و الشطب أو الإيقاف والغرامة.. تعرف على لائحة الانضباط بعد مشادة شيكابالا ومجاهد.

الشطب أو الإيقاف والغرامة.. تعرف على لائحة الانضباط بعد مشادة شيكابالا ومجاهد

ينشر ”الخليج 365” نص لائحة لجنة الانضباط باتحاد الكرة، والعقوبة التى قد يتم توقيعها على محمود شيكابالا لاعب الزمالك بعد مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أثناء احتفالية الفريق الأبيض بالتتويج بدرع الدورى أمس على استاد بتروسبورت.

مسحة كورونا للاعبي بيراميدز والمحترفين فى معسكر المنتخب

يجري الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة محمد أبو العلا، مسحة كورونا عقب انضمامهم مساء اليوم وغدًا لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتين أنجولا والجابون يومي 1 و 5 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

اتحاد الكرة يعرض على الأندية زيادة عدد الهابطين فى الدورى الجديد لـ5 فرق

تعرض اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على الأندية، خلال اجتماع الغد، زيادة عدد الأندية الهابطة من الدورى الممتاز فى الموسم الجديد إلى القسم الثانى، لـ5 فرق بدلا من 3 فرق، كما هو الحال فى الموسم الحالى.

وصول منتخبات ألمانيا وأمريكا وروسيا إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم للدراجات

وصلت إلى القاهرة اليوم بعثات منتخبات روسيا وبيلاروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وليتوانيا، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والمقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

سموحة يكتفى بتعادل 1/1 مع المقاصة ويفرط فى المركز الثالث بالدوري