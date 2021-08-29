شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 28 / 8 / 2021 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 28 / 8 / 2021 خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى، والتي توج الزمالك بطلا لها برصيد 80 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلى الذى حل فى المركز الثانى برصيد 76 نقطة.

جاءت النتائج كالتالى:

بيراميدز 6 – 0 غزل المحلة

حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا كبيرًا على غزل المحلة بنتيجة 6 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لينهى الفريق السماوى مسابقة الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021 محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى.

الإنتاج الحربى 2 – 2 وادى دجلة

تعادل وادى دجلة مع نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سموحة 1 – 1 المقاصة

اكتفى فريق سموحة بالتعادل مع المقاصة بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

المقاولون 1 – 3 الاتحاد السكندري

اختتم نادى الاتحاد السكندرى منافسات الدورى العام بموسم 2020/2021 بفوز كبير على حساب المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز أهداف الاتحاد، إبراهيم صالح بالخطأ فى مرماه في الدقيقة الثانية، وخالد الغندور في الدقيقة 65، وداميون لوى في الدقيقة 87، بينما أحرز هدف المقاولون أحمد حسن مكى في الدقيقة 5.

إنبى 2 – 0 الجونة

تغلب فريق إنبي على نظيره الجونة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وهي آخر مباريات الموسم الحالي من الدوري 2020 / 2021.