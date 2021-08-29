شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه لـ إبراهيم حمدتو: كلنا فخورين بيك يا بطل وفى قمة اليأس ينبت الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، المحترف فى صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزى، عن فخره وسعادته بالبطل المصرى إبراهيم حمدتو، لاعب تنس الطاولة، الذى شارك مؤخرا فى دورة الألعاب البارالمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقال تريزيجيه، تعليقا على تصريحات حمدتو: "كلنا فخورين بيك يا بطل.. إنه لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة.. ففى قمة اليأس ينبت الأمل".



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وشهدت مباراة البطل المصرى فى لعبة تنس الطاولة إبراهيم حمدتو، اهتماما إعلاميا لم يسبق له مثل فى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، حيث تواجدت جمع كاميرات المصورين لمتابعة حمدتو.

وحكى البطل حمدتو قاهر المستحيل، عن تجربته وحياته ومشواره مع لعبة تنس الطاولة، وكشف عن تفاصيل حياته قبل الحادث الذى تعرض له، والذى أدى إلى بتر ذراعيه، ليمارس الرياضة مستخدما فمه بدلا من يديه.

وذكر إبراهيم حمدتو، أنه الوحيد بالعالم الذى يلعب تنس الطاولة بـ"فمه" بعدما تعرض لحادث وهو فى العاشرة من العمر، وكان يعمل نجارا فى دمياط، وكان آخر طموحه أن يكون نجارا ولديه ورشة قائلا: "كان طموحى تكون عندى ورشة نجارة، ومكنتش متخيل اللى أنا فيه دلوقتى".

وبعد الحادث كنت أذهب إلى مراكز الشباب فى بلدتى بدمياط، فقالى لى أحد الأصدقاء: "خليك فى حاجة تقدر تعملها" وكانت هذه الكلمات بمثابة التحدى لى، حيث جلست مع نفسى، وقررت أن أفعل شيئا وبالفعل تغيرت حياتى، فبدأت أتدرب مع نفسى على الحائط، فى مركز الشباب لمدة عام، وكانت أول مباراة لى مع الشخص الذى قال لى الكلمات التى حولت حياتى وطريقى.