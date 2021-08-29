شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم الأهلي يعلن القبض على مخترق حسابه على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو محب، مترجم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن القبض على مخترق حسابه عبر تويتر منذ فترة وتوجيه عيابارات مسيئة لبعض المسئولين.

وكتب عمرو محب، عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله تم القبض على مخترق حسابي الشخصي على فيسبوك.. بأشكر قيادات مباحث الإنترنت على مجهوداتهم الكبيرة.. وجزيل الشكر أيضًا لرجال الأمن بمحافظة البحيرة.. كما أشكر ايضا كل الناس اللي تواصلوا معايا ودعموني أثناء سرقة حسابي".

وكشف محب أن الشخص الذي اخترق حسابه تم القبض عليه في شبراخيت بمحافظة البحيرة، وهو نفس الشخص الذي اخترق حساب خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف اختراقه لقرابة 2104 حسابات.

وسبق أن أعلن الدكتور عمرو محب، استعادة حسابه عبر تويتر والذي تمت سرقته بالأمس.

وقال محب، عبر حسابه على تويتر بعد استعادة حسابه: الحمد لله تمت استعادة حسابى على الفيسبوك بعد سرقته صباح اليوم، شكرا لكل من تواصل معي وكل من حاول مساعدتي في استعادة الحساب، وجزيل الشكر لدعمكم جميعاً وتقديركم وثقتكم الغالية".

وأضاف: "نتمنى من الله دوام التوفيق، وإن شاء الله النجاح يكون دائما حليف نادينا العظيم ورئيسه القدوة وجمهوره الوفي".