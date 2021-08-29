شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهزم الجونة بثنائية في آخر مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق إنبي على نظيره الجونة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وهي آخر مباريات الموسم الحالي من الدوري 2020 / 2021.

سجل أحمد العجوز هدف التقدم لإنبي في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد متابعته لركلة حرة احتسبت لفريق إنبي من على حدود منطقة الجزاء.

وتلقى محمود الجزار الكارت الأصفر الثاني والطرد في الدقيقة 44 من عمر المباراة، نتيجة الخشونة مع أحمد العجوز لاعب إنبي، ليستكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

وسجل صلاح ريكو هدف إنبي الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، ليسجل أول أهدافه مع الفريق البترولي في الموسم الحالي وتنتهي المباراة بفوز انبي بهدفين نظيفين.

ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفًا.

فيما تراجع الجونة إلى المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفًا.