بعد أزمته مع أحمد مجاهد.. عقوبات تنتظر «شيكابالا».. بعضها يصل للشطب

الشارقة - اميمة ياسر - شهد استاد بتروسبورت أمس مشادة بين شيكابالا لاعب الزمالك، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، ما تسبب فى إلغاء مراسم تسليم الزمالك درع الدورى والاكتفاء بحصول رئيس نادى الزمالك على الدرع وتسليمه للاعبين فقط.

وشهد الوسط الكروي الرياضى في مصر حالة من الجدل أربكت الوسط الرياضي المصري، عقب الصدام الذي وقع أمس الجمعة بين محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد فريق الزمالك مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، خلال مراسم تتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري، وتسليم درع المسابقة المحلية، بعد انتهاء لقاء الزمالك والبنك الأهلي الذي انتهى بنتيجة 1-1.

وشهد ملعب المباراة مشادة كلامية بين «شيكابالا ومجاهد»، لرغبة لاعب الزمالك في السماح لأسر اللاعبين بحضور الاحتفال من أرض الملعب.

واشتد الحديث وتدخل الحضور، مما جعل «مجاهد» في حالة غضب شديدة، من الأحداث التي أظهرت الحدث في صورة سيئة.

وذكرت تقارير صحفية، أن أحمد مجاهد اتخذ قرارًا بإيقاف محمود شيكابالا لاعب الزمالك لاعتدائه بالقول عليه، وتدخل بعض الموجودين لمنع اللاعب من الاقتراب منه.

يأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه مسئولو الزمالك على تمسكهم في الدفاع عن لاعبهم وغلق ملف الأزمة مع «مجاهد».

وتشهد الساعات القليلة المقبلة، صدامًا كبيرًا بين أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومسئولي الزمالك لاتخاذه قرارًا بإيقاف شيكابالا.

وجاءت العقوبات التي من الممكن أن يوقعها اتحاد الكرة ضد «شيكابالا» بعد واقعة الصدام مع «مجاهد»، من خلال بنود لائحة الانضباط.

البند رقم 7 في المادة 23 بلائحة الانضباط، ينص أنه في حالة الإهانة أو الإساءة أو التهديد لأي من الاتحاد أو المجلس أو الجهة المُنظمة أو المسئولين أو عناصر اللعبة سواء في الملعب أو خارجه، تكون العقوبات المتوقعة، الإيقاف، أو الغرامة بحد أدنى خمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وجدت، أو الشطب.

ومن المقرر أن يتم تحديد العقوبة من قبل لجنة الانضباط بناءً على ما سيأتي في شكوى أحمد مجاهد.