الدوري الأميركي للمحترفين: فرض إلزامية التلقيح ضد كورونا على الحكام

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نيويورك : أعلنت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة إنّ التلقيح ضد جائحة كوفيد-19 سيكون إلزاميّاً على جميع الحكام الذين سيشاركون في مباريات موسم 2021-2022.

وقالت الرابطة في بيان إنّه تم الإتفاق على إلزامية التلقيح مع الرابطة الوطنيّة لحكام كرة السلة، مع وجود استثناءات لأسباب دينيّة أو طبيّة.

وأوضحت أنّ "الحكّام وافقوا أيضاً على أخذ أي مقويّات موصى بها" وأنّ "أي حكم لم يتلقَّ التطعيم وهو غير مُعفى، سيكون غير مؤهّل للتحكيم في المباريات".

ويأتي هذا القرار غداة تقارير من وسائل إعلام أميركيّة عدّة أشارت إلى أنّ الدوري الأميركي للمحترفين قد أبلغ الفرق بإلزاميّة التلقيح ضد كوفيد-19 لجميع الأفراد الذين يعملون على مقربة جسديّة من اللّاعبين أو الحكّام أثناء المباريات.

وبحسب قناة "إي أس بي أن"، فإنّ الدوري حدّد الأول من تشرين الأول/ أكتوبر موعداً نهائيّاً للأفراد لتلقّي التلقيح، ويشمل القرار المدرّبين والموظّفين والمذيعين والمصوّرين وموظّفي الأمن وموظّفي غرف الملابس والطاقم الطبي، ومديري المعدّات، ومقدّمي الطعام والشراب.

وينطلق الموسم الجديد في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، عندما يستضيف حامل اللّقب ميلووكي باكس فريق بروكلين نتس، ويواجه غولدن ستايت ووريرز لوس أنجليس ليكرز.

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