شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 28 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 28 / 8 / 2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، الزمالك يكافئ كل لاعب بـ120 ألف جنيه، طبقا للائحة بعد التتويج بالدورى، والشطب أو الإيقاف والغرامة.. تعرف على لائحة الانضباط بعد مشادة شيكابالا ومجاهد.

الزمالك يكافئ كل لاعب بـ120 ألف جنيه طبقاً للائحة بعد التتويج بالدورى

تقتضى لائحة الزمالك الحالية بحصول كل لاعب بالفريق على 120 ألف جنيه مكافأة التتويج ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفارس الأبيض اللقب بفارق 4 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى، بعدما خاض فريق الزمالك 34 مباراة وحقق الفريق الفوز في 24 لقاء، وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 61 هدفا واستقبلت شباكه 21.

الشطب أو الإيقاف والغرامة.. تعرف على لائحة الانضباط بعد مشادة شيكابالا ومجاهد

ينشر ”الخليج 365” نص لائحة لجنة الانضباط باتحاد الكرة، والعقوبة التى قد يتم توقيعها على محمود شيكابالا لاعب الزمالك بعد مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أثناء احتفالية الفريق الأبيض بالتتويج بدرع الدورى أمس على استاد بتروسبورت.

الزمالك راحة لمدة أسبوع قبل الإعداد لمواجهة أسوان بكأس مصر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز مساء الجمعة وحصول الفريق على اللقب.

الزمالك يعقد جلسة حسم الصفقات اليوم مع الفرنسى باتريس كارتيرون

تعقد اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، اليوم السبت، بعد الانتهاء من مسابقة الدورى الممتاز الذى توج بها الفريق مؤخرًا، للمرة الـ13 فى تاريخ القلعة البيضاء، وتشهد الجلسة عرض اللجنة على المدرب الفرنسى مجموعة من الأسماء للاختيار الأفضل من بينها لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل.

الزمالك يفاضل بين منصور ومرعى لتدعيم دفاعه فى الموسم الجديد

تفاضل إدارة الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بين الثنائى أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز ومحمود مرعى لاعب وادى دجلة، لاختيار الأفضل للتواجد فى قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل، وفقًا للرؤية الفنية لكارتيرون، حيث تسعى اللجنة لتوفير التدعيمات اللازمة فى كل مركز من مراكز الفريق لمواصلة المنافسة على البطولات فى النسخة الجديدة سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.

"روقا" الزمالك مطلوب فى البنك الأهلى.. اعرف التفاصيل

دخل محمد أشرف "روقا"، لاعب خط وسط الزمالك، قائمة اللاعبين الذين يرغب خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى فى التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

الهلال السعودى يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب الدورى

تلقى نادى الزمالك، عبر بريده الإلكترونى، تهنئة من الهلال السعودى بالتتويج بلقب الدورى العام المصرى لهذا الموسم، بعدما حقق الفارس الأبيض اللقب بفارق 4 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى، بعدما خاض فريق الزمالك 34 مباراة وحقق الفريق الفوز في 24 لقاء، وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 61 هدفا واستقبلت شباكه 21 وتعادل الفريق الأبيض مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، بالأمس، على ستاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.