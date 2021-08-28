شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجدد عقد حسن الشامى موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن الشامى، ظهير أيسر المقاولون العرب، تجديد تعاقده مع ذئاب الجب لمدة موسمين، وذلك بعد تلقيه عدة عروض خارج المقاولون، وقال الشامى في تصريحات لبرنامج "ستاد مصر": أسعى للحفاظ على مستواي، سني 38 سنة، ولذلك أبذل مجهودا أكبر للتألق مع الفريق، وأضع هدفا لكل مرحلة، والنادى قال لى لو مش هنجددلك هتجدد لمين.

وأضاف: ربنا كرمنا في أخر 4 مباريات قبل مباراة الاتحاد السكندرى وحقننا الانتصارات على فرق كانت تنافسنا في جدول الدورى.

وتابع: لدينا استقرار فنى وإدارة لمدة 3 مواسم، وبداية الموسم الجارى شهدت ضم لاعبين جددا وإصابات كورونا التى ضربت الفريق وهو ما أثر علينا في بداية الدورى.

واختتم نادى الاتحاد السكندرى منافسات الدورى العام بموسم 2020/2021 بفوز كبير على حساب المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز أهداف الاتحاد، إبراهيم صالح بالخطأ فى مرماه في الدقيقة الثانية، وخالد الغندور في الدقيقة 65، وداميون لوى في الدقيقة 87، بينما أحرز هدف المقاولون أحمد حسن مكى في الدقيقة 5.

بهذا الفوز يرتفع رصيد إلى النقطة 48 في المركز السادس، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 41 في المركز التاسع.

وتوقفت انتصارات المقاولون العرب المتتالية عند 4 انتصارات، جاءت على حساب، الجونة، وأسوان، ومصر المقاصة، وغزل المحلة، قبل أن يتلقى هزيمة أخيرة من الاتحاد السكندرى.