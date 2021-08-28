الزمالك يخصص احتفالا لشيكابالا وأسرته بدرع الدورى.. صور

القاهرة - سامية سيد - خصص نادي الزمالك احتفالا لمحمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد الفريق، بدرع الدورى الذى تُوج به الفارس الأبيض لموسم 2020 / 2021 ويحمل الرقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك عبر "فيس بوك"، صورا لشيكابالا وزوجته وابنه "آدم" مع درع الدورى، بعدما لم يقوم اللاعب باستلام الدرع؛ بسبب مشادته مع رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة.

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، وأنهى الفريق المسابقة على الصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 34 مباراة.

وتجهز اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك احتفالا كبيرا لفريق الكرة بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يقام الاحتفال بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وانهالت برقيات التهنئة على نادي الزمالك بمناسبة تتويج الفريق بلقب الدوري، وتلقى النادي برقيات تهنئة من أندية الهلال والصقر والرائد السعودية والوصل الإماراتي والوداد المغربي لتهنئة الإدارة بلقب الدوري الثالث عشر.

وتلقى الزمالك التهنئة أيضا من أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والبنك الأهلي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري.