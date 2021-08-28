شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عن تفاوض الأهلي مع حجازي: لا نستطيع دفع راتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مصدر على حقيقة تفاوض مسئولي النادي الأهلي مع أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر واتحاد جدة السعودي، خاصة بعد الأنباء التي انتشرت عن اقتراب اللاعب من العودة لصفوف القلعة الحمراء في الصيف الحالي لتدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل.

وقال المصدر، إن الأهلي لم يتفاوض مع أحمد حجازي، وما يقال عن اهتمام النادي بالتعاقد معه في الصيف الحالي غير مطروح بالمرة، لصعوبة دفع راتب صخرة منتخب مصر ووست بروميتش الإنجليزي السابق.

وشدد المصدر على أن أحمد حجازي يتقاضى 3 ملايين و700 ألف دولار سنويا، وهو ما يتخطى سقف رواتب اللاعبين داخل القلعة الحمراء الذي لا يزيد على 1.5 مليون دولار للاعبين الأجانب و12 مليون جنيه للاعبين المحليين.

وأضاف المصدر أن اتحاد جدة لا يفكر في بيع أحمد حجازي، بعد تفعيل بند الشراء في عقد المدافع المصري، بعد استعارته من صفوف وست بروميتش الإنجليزي في الموسم الماضي.