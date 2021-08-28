شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مثير بين وادى دجلة والإنتاج الحربى 2-2 فى ليلة وداع الثنائى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل وادى دجلة مع نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل فريق الإنتاج الحربى عن طريق لاعبه إسلام جابر في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل أحمد سعيد لوادى دجلة في الدقيقة 56 ثم عزز تقدم الغزلان حسام عرفات فى الدقيقة 76 وبعدها تعادل مصطفى البدرى للإنتاج في الدقيقة "90+2".

بهذه النتيجة أنهى الإنتاج الحربى الدورى فى المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة بعدما خاض 34 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 62 هدفا.

بينما أنهى وادى دجلة المسابقة في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 40.

وتمثل المباراة لقاء الوداع للإنتاج الحربى ووادى دجلة لدورى الأضواء والشهرة حيث تأكد هبوط الفريقين بشكل رسمي للقسم الثانى.