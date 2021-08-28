شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الزمالك يتألقون في بطولة الجمهورية للتنس الأرضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق عمر عماد الوكيل، لاعب الزمالك، الميدالية الذهبية مرحلة تحت 14 سنة في “مسابقات زوجى” ببطولة الجمهورية للتنس الأرضي، حيث حصدت اللاعبة جنى خالد سيف الميدالية الذهبية مرحلة تحت 16 سنة بمنافسات “زوجى وفردى” بالبطولة نفسها.

كما حققت سعاد أحمد وطنى المركز الثانى مرحلة تحت 12 سنة “فردى“، بينما حصدت سما ياسر الميدالية الفضية مرحلة تحت 16 سنة.

وحصد اللاعب مصطفى سيد الميدالية الفضية بمرحلة تحت 14 سنة بمنافسات ”الزوجى” فى البطولة التى أقيمت على ملاعب أندية المقاولون العرب – بالم هيلز- وادى دجلة.

فى سياق مغاير، انهالت برقيات التهنئة على نادي الزمالك بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب الدوري الممتاز، وتلقى النادي برقيات تهنئة من أندية الهلال والصقر والرائد السعودية والوصل الإماراتي والوداد المغربي لتهنئة الإدارة بلقب الدوري الثالث عشر.

وتلقى الزمالك التهنئة أيضا من أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والبنك الأهلي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري.

وتقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بخالص الشكر للأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، والبرتغالي جيزوالدو فيريرا ولأندية الإسماعيلي والمقاولون العرب والوداد المغربي وسموحة والبنك الأهلي ونادي الوصل الإماراتي والأندية السعودية، على تهنئتهم للقلعة البيضاء بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، وأنهى الفريق المسابقة على الصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 34 مباراة.

وتجهز اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك احتفالا كبيرا لفريق الكرة بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يقام الاحتفال بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.