شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفسخ عقده مع بيكلي بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو نادي المقاصة بفسخ عقدهم مع الإثيوبي شميلس بيكلي، لاعب الفريق الفيومي، بالتراضي، بعد الجلسة التي تمت بين الطرفين واتفق خلالها الطرفين على فسخ عقد اللاعب قبل نهاية مدته.

وينتهي عقد شميلس بيكلي مع المقاصة بنهاية الموسم المقبل 2021 / 2022، ولكن وافقت إدارة المقاصة على فسخ عقد اللاعب بالتراضي مع التوصل لحل بشأن مستحقاته لدى النادي الفيومي.

ووافق مسئولو نادي المقاصة على بيع خدمات باسم مرسي، مهاجم الفريق الفيومي، إلى نادي سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد دخول الأخير في مفاوضات جادة للحصول على خدمات مهاجم الزمالك السابق.

وعلم ”الخليج 365” أن الصفقة لم تنته حتى الآن، ويتم وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة بشأن المقابل المالي، حيث عرض سيراميكا 3 ملايين جنيه على المقاصة، في المقابل ترغب إدارة النادي الفيومي في الحصول على 5 ملايين جنيه، مقابل التخلي عن خدمات مهاجمه في الصيف الحالي.

وانتقل باسم مرسي إلى المقاصة في يناير الماضي قادما من الإنتاج الحربي، مقابل دفع مليون جنيه للفريق الحربي، حيث وقّع اللاعب على عقود انتقاله للمقاصة لمدة موسمين ونصف الموسم، وينتهي عقده في صيف 2023 مع الفريق الفيومي.

جدير بالذكر أن نادي المصري كان يرغب في ضم باسم مرسي من المقاصة، ولكنه لم يقدم عرضا رسميا للحصول على خدمات اللاعب في الصيف الحالي.