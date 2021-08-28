شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخمد ثورة المقاولون بثلاثية مقابل هدف فى ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم نادى الاتحاد السكندرى منافسات الدورى العام بموسم 2020/2021 بفوز كبير على حساب المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز أهداف الاتحاد، إبراهيم صالح بالخطأ فى مرماه في الدقيقة الثانية، وخالد الغندور في الدقيقة 65، وداميون لوى في الدقيقة 87، بينما أحرز هدف المقاولون أحمد حسن مكى في الدقيقة 5.

بهذا الفوز يرتفع رصيد إلى النقطة 48 في المركز السادس، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 41 في المركز التاسع.

وتوقفت انتصارات المقاولون العرب المتتالية عند 4 انتصارات، جاءت على حساب، الجونة، وأسوان،ومصر المقاصة، وغزل المحلة، قبل أن يتلقى هزيمة أخيرة من الاتحاد السكندرى.

وأحرز خالد الغندور هدف التقدم للاتحاد السكندرى في الدقيقة 65 برأسية قوية بعد متابعته لعرضية صبرى رحيل، ليسجل الكرة في شباك أحمد العربى.

وأضاف داميون لوى لاعب الاتحاد الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 87.

وكان إبراهيم لاعب المقاولون العرب قد أحرز أول أهداف اللقاء بالخطأ في مرماه معلناً تقدم الاتحاد السكندرى، في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وسط حالة من الارتباك الدفاعى للاعبى المقاولون.

وفى الدقيقة الخامسة، نجح أحمد صلاح مكى مهاجم المقاولون العرب، من استغلال خطأ محمد صبحى حارس مرمى الاتحاد، ليسجل هدف التعادل لذئاب الجبل في شباك زعيم الثغر.

كان المقاولون قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد عربى، محمد سمير، حسن الشامى، إبراهيم صلاح، محمد حمدى زكى، عبد الرحمن فاروق، أحمد كابوريا، أحمد داوودا، أحمد حسن مكى، باسم على، خالد الحسينى.

فيما بدأ لاتحاد السكندرى بتشكيل مكون من: محمد صبحى، داميون لوى نانا، صبرى رحيل، أحمد نبيل، خالد قمر، حالد متولى، هشام صلاح، السيد سالم، أحمد حجى، أحمد راشد، مروان عطية.