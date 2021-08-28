شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. إنبي يتقدم على الجونة بتوقيع "العجوز" وطرد "الجزار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي ضد الجونة بتقدم الفريق البترولي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما مساء السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد العجوز هدف التقدم لإنبي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، بعد متابعته لركلة حرة احتسبت لفريق إنبي من على حدود منطقة الجزاء.

وتلقى محمود الجزار الكارت الأصفر الثاني والطرد في الدقيقة 44 من عمر المباراة، نتيجة الخشونة مع أحمد العجوز لاعب إنبي، ليستكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفًا.

فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا.