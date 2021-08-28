شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: ننتظر الرد النهائي من ليفربول على انضمام صلاح لمباراتي أنجولا و الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر أنه يتم انتظار رد نادي ليفربول النهائي على انضمام محمد صلاح لمعكسر المنتخب المقام حاليًا استعدادًا لمباراتي أنجولا والجابون يومي 1 و 5 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة انجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًّا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

يذكر أن نادي ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.

دخل المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، اليوم السبت، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1 و5 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب، وشملت القائمة 27 لاعبا، من بينهم محمد صلاح ومحمد النني، المحترفان فى إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما فى ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة ومحمد صلاح ومحمد النني.