شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مفتوح لمنتخب مصر قبل مباراتي أنجولا و الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في السابعة مساء غد الأحد، مؤتمرا صحفيا باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1 و5 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البدري، فتح المران أمام وسائل الإعلام لمتابعة المران لمدة ربع ساعة قبل مواجهة مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب، وشملت القائمة 27 لاعبا، من بينهم محمد صلاح ومحمد النني، المحترفان فى إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما فى ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة ومحمد صلاح ومحمد النني.