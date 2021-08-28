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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 8 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها مسحة كورونا للاعبي بيراميدز والمحترفين فى معسكر المنتخب، والشطب أو الإيقاف والغرامة.. تعرف على لائحة الانضباط بعد مشادة شيكابالا ومجاهد.

الشطب أو الإيقاف والغرامة.. تعرف على لائحة الانضباط بعد مشادة شيكابالا ومجاهد

مسحة كورونا للاعبي بيراميدز والمحترفين فى معسكر المنتخب

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