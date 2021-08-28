شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مدافع أسوان يكشف حقيقة اهتمام الزمالك وتوقيع اللاعب لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الرحمن إسماعيل، وكيل أعمال محمود شبانة لاعب أسوان، أن اللاعب لم يوقع لنادى فاركو أو لأى نادٍ آخر بالدورى المصرى كما تردد فى الفترة الأخيرة.

وقال وكيل شبانة فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن اللاعب ينتظر موقف أسوان أولاً لتحديد مصيره، وأن اهتمام الزمالك بخدمات اللاعب مجرد شائعات.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على أسوان خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتذيل أسوان جدول مسابقة الدورى العام برصيد 27 نقطة بعدما تأكد هبوطه رسمياً إلى دورى القسم الثانى بصحبة وادى دجلة والانتاج الحربى.

ومن المقرر أن يخوض أسوان منافسات كأس مصر بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائى، حيث يصطدم أسوان بنادى الزمالك .