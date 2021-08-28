شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي وعمر جابر ومصطفي فتحى ينضمون لمعسكر المنتخب غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم عمر جابر ورمضان صبحي ثنائي بيراميدز، بالإضافة إلى مصطفي فتحي والهاني سليمان ثنائي سموحة إلى معسكر منتخب مصر الأول صباح غد، الأحد، استعدادًا لمباراتى أنجولا والجابون المحدد لهما يوما 1 و 5 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ودخل المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، اليوم السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهتي أنجولا والجابون فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب، وشملت القائمة 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفان فى إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما فى ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني.