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تدريب مفتوح للمنتخب المصري الأحد.. ومؤتمر صحفي للبدري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، فتح المران الأحد، أمام وسائل الإعلام للتواجد لمدة ربع ساعة (15 دقيقة).

ومن المقرر أن تقام مران المنتخب غدًا الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب "الدفاع الجوي".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الأنجولي يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الأولى في تصفيات كأس العالم والمؤهلة لمونديال قطر 2022.

وستكون المواجهة الثانية لمصر خارج الديار من خلال اللعب ضد المنتخب الجابوني في الخامس من الشهر المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السادسة مع كل من (ليبيا - الجابون - أنجولا).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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