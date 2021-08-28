الاتحاد يعود للانتصارات في أرض الذئاب.. والإنتاج يتعادل مع دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد فريق الاتحاد السكندري ذاكرة الانتصارات من جديد بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة (3-1) على ملعب "المقاولون العرب" ضمن حسابات الـ34 من مسابقة دوري we المصري.

الاتحاد عجز في تحقيق أي فوز في آخر خمس جولات بعد الخسارة من الزمالك والتعادل في أربع مباريات كان آخرها أمام البنك الأهلي.

ويعود آخر فوز للاتحاد على حساب الإسماعيلي بعد الفوز بنتيجة (2-1).

إبراهيم صلاح لاعب وسط المقاولون العرب سجل هدفًا في مرماه في الدقيقة الثانية، في المقابل سجل أحمدد حسن مكي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة.

في المقابل، سجل خالد الغندور هدف التقدم في الدقيقة 63، ثم عزز داميون لوي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 87.

وأصبح رصيد الاتحاد السكندري 48 نقطة في المركز السادس، في المقابل توقف رصيد المقاولون العرب عند 41 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب "الأهلي we السلام"، فشل وادي دجلة في الحفاظ على تقدمه أمام على الإنتاج الحربي بعد انتهاء المباراة بينهما بنتيجة (2-2).

وهبط كل فريق رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى الممتاز إلا أن الفريق الدجلاوي ودّع الدوري بفوزًا.

إسلام جابر سجل هدف التقدم للإنتاج في الدقيقة 36، في المقابل أحرز أحمد سعيد وحسام عرفات هدفي دجلة في الدقيقة 54 ثم 74.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن وقت المباراة أحرز مصطفى البدري هدف التعادل للإنتاج لينتهي اللقاء بنتيجة (2-2).

وأصبح وادي دجلة رصيده 2 نقطة في نفس مركزه وهو الـ16، في المقابل توقف رصيد الإنتاج عند 28 نقطة في المركز السابع عشر - قبل الأخير-.