"صلاح المستفيد".. مدافع تشيلسي أول ضحايا من النص الجديد للمسة اليد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أصبح رييس جيمس مدافع تشيلسي أول المتضررين في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" من النص الجديد الخاص بقانون لمسة اليد لموسم 2021-2022، من نص قانون كرة القدم.

وقال نص قانون كرة القدم بخصوص لمسة اليد: "يُعتبر اللاعب قد جعل جسمه أكبر بشكل غير طبيعي عندما لا يكون وضع يده/ذراعه نتيجة لحركة جسم اللاعب في هذا الموقف المحدد أو يمكن تبريره بها."

وتابع نص القانون: "من خلال وضع يده/ذراعه في مثل هذا الوضع، يخاطر اللاعب بضرب يده/ذراعه للكرة ومعاقبته".

وتجاهل النص الجديد نقطتين، كانتا في نص الموسم الماضي:

جعل اليد/الذراع جسم اللاعب أكبر بشكل غير طبيعي.

اليد/الذراع أعلى أو أبعد من مستوى الكتف (ما لم يكن اللاعب لعب الكرة عمدًا ثم لمس يده / ذراعه)

وخلال مباراة تشيلسي أمام ليفربول، ارتطمت الكرة في حسم رييس جيمس في البداية، ثم تحرك الذراع الأيمن الذي لم يكن في المستوى الطبيعي للجسم من أجل منعهم من دخول المرمى.

وبناء على ذلك فقد اعتبر حكم المباراة أن الخطأ تسبب في منع فرصة هدف محقق عن طريق لمس الكرة باليد، فأشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه اللاعب.

واستفاد محمد صلاح جناح ليفربول من ركلة الجزاء، بعدما تمكن من تسجيل الهدف رقم 99 في مشواره بالدوري الانجليزي.