تشيلسي يفرض كلمته.. صلاح يمنح نقطة لليفربول ليصل للهدف الـ99

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فرض فريق تشيلسي كلمته في مباراة ليفربول بعدما خاض 45 دقيقة كاملة بعشرة لاعبين، حيث انتهت قمة "الآنفيلد" بنتيجة (1-1) ضمن حسابات الجولة الثالثة من منافسات بريميرليج.

ليفربول سيطر في الشوط الثاني لكن لا جديد حيث جاء هدف تشيلسي الأول في الدقيقة (21)، في المقابل سجل هدف التعادل لليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة (50).

كل فريق حصل نقطة ليصبح ليفربول رصيده سبع نقاط متساويًا مع تشيلسي، في المقابل وصل رصيد صلاح من الأهداف في بريميرليج فقط إلى 99 هدفًا ليصبح قريبًا من ديديه دروجبا صاحب الـ104 هدف.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الرابعة كادت تشهد هدفًا لصالح ليفربول بتسديدة رائعة من إليوت تمر الكرة بجوار القائم في أولى محاولات "الريدز" خلال المباراة.

الدقيقة العاشرة عاد ليفربول ليهدد مرمى تشيلسي عن طريق قائد الفريق هندرسون بعد عرضية من أرنولد لكن يفشل قائد الليفر في التسجيل لتظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 21، وأولى فرص تشيلسي استطاع الشاب هافريتز أن يسجل هدف البلوز الأول من كرة رأسية رائعة عن طريق ركنية محولة من جيمس لتصبح النتيجة (1-0).

فرصة أتيحت أمام إليوت المتواجد في منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن بعيدة عن المرمى في الدقيقة 36.

المباراة اشتعلت في الثواني الأخيرة من خلال احتساب ضربة جزاء لصالح ليفربول بعد الرجوع لتقنية الفيديو حيث لمس جيمس الكرة بيده ليحتسب الحكم ضربة جزاء لليفر.

صلاح نفذ ضربة الجزاء ليسجل التعادل لصالح ليفربول وتصبح النتيجة (1-1) لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

صلاح في الدقيقة 51 كان يصنع هدفًا لليفربول بعرضية رائعة تصل على رأس جوتا وتخرج الكرة أعلى المرمى، ثم قام فان دايك بمحاولة في نفس الدقيقة لكن ميندي يتألق هذه المرة.

محاولة خطيرة من ليفربول عن طريق هندرسون بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58 تمر الكرة بجوار القائم بقليل.

ليفربول حاول عن طريق جوتا برأسية لكن لا جديد ميندي يفرض تفوقه في المباراة ويمنح نقطة ثمينة لفريقه من خارج الديار لتنتهي المباراة بنتيجة (1-1).

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي ربيرتسون - فابينيو - جوردان هندرسون - هارفي إليوت - ساديو ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينو.

تشكيل تشيلسي: إدوارد ميندي - سيزار أزبلكويتا - أنديرس كريستيانسن - روديجر - رييس جيمس - جورجينيو - نجولو كانتي - ماركوس ألونسو - ماسون ماونت - روميلو لوكاكو - هافريتز.