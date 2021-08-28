بث مباشر الجزائر وفلسطين في كأس العرب للسيدات رابط يلا شوت يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الجزائر وفلسطين في كأس العرب للسيدات 2021، المقرر ضمن مباريات اليوم السبت 28 أغسطس. يستضيف ملعب الدفاع الجوي التابع لنادي بيراميدز مباراة الجزائر وفلسطين، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس العرب للسيدات. تنطلق مباراة منتخب الجزائر للسيدات ضد منتخب فلسطين للسيدات في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت السعودية. وأفتتحت بطولة كأس العرب لكرة القدم للسيدات يوم 24 أغسطس الجاري بلقاء جمع منتخب مصر بمنتخب السودان، وانتهى بفوز سيدات مصر بنتيجة 10-0، وبعد ساعات تعادلت تونس مع لبنان لحساب نفس المجموعة «الأولى». وفي المجموعة الثانية، استطاع منتخب سيدات الجزائر الفوز على الأردن بنتيجة 3/1، وسجلت نعيمة بوهني ومدينة رمضاني وكنزة حجاري للجزائر بينما سجلت ميساء جبارة للأردن. الجزائر 1-1 فلسطين ملعب الدفاع الجوي (القاهرة – مصر) كأس العرب (دور المجموعات – الجولة الثانية) جارية الآن اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر الجزائر وفلسطين في كأس العرب للسيدات 2021

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