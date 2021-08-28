عاجل | تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام ريال بيتيس في الدوري الاسباني

تعرف على تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام ريال بيتيس في الجولة الثالثة من الدوري الاسباني، والتي ستقام على ملعب بينتو فيامارين، ضمن مباريات اليوم 28-8-2021.

أعلن كارلو أنشيلوتي تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام ريال بيتيس، والتي شهدت عودة المتألق “فينيسيوس جونيور”، على حساب إيدين هازارد.

وشارك فينيسيوس كبديل للنجم البلجيكي في المباراة الافتتاحية أمام ديبورتيفو ألافيس عند الدقيقة (66)، ونجح في تسجيل الهدف الرابع للملكي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفي الجولة الماضية أمام ليفانتي، أشرك أنشيلوتي الجناح البرازيلي بدلًا من هازارد مرة أخرى ولكن في الدقيقة (59)، ونجح في إحراز هدفين تعادل بهما المرينجي بنتيجة (3-3)، ليقرر المدرب الإيطالي البدء به في مباراة اليوم.

وقام أنشيلوتي بتغييرين على مستوى خط الدفاع، حيث دفع بالظهير الأيسر الشاب ميجيل جوتيريز على حساب ناتشو فيرنانديز ليعود دافيد ألابا إلى جانب إيدير ميليتاو في الوسط، كما سيشغل داني كارفاخال الجهة اليمنى بدلًا من لوكاس فاسكيز.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الاساسية:

تيبو كورتوا

ميجيل جوتيريز – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – داني كارفاخال

إيسكو – كارلوس كاسيميرو – فيدي فالفيردي

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – جاريث بيل

فيما جاءت تشكيلة مانويل بيلجريني لفريق ريال بيتيس كالآتي:

روي سيلفا

خوان ميراندا – فيكتور رويز – جيرمان بيتزيلا – مارتين مونتويا

أندريس جواردادو – جويدو رودريجيز

نبيل فقير – سيرخيو كاناليس – آيتور رويبال

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