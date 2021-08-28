الدوري الالماني | بايرن ميونخ يسحق هيرتا برلين بخماسية نظيفة ويلتحق بثلاثي المقدمة

تعرف على نتيجة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الجولة الثالثة من الدوري الالماني، ضمن مباريات اليوم السبت 28-8-2021، والتي استضافها ملعب أليانز آرينا، والمنتهية بفوز عريض للبافاري.

سحق بايرن ميونخ ضيفه هيرتا برلين بخماسية نظيفة، ليلتحق بثلاثي المقدمة مع كل من باير ليفركوزن الذي اكستح أوغسبوغ 4-1، وفرايبورج الذي فاز على شتوتغارت 3-2.

وارتقت الفرق الثلاثة إلى الصدارة مع سبع نقاط من ثلاث مباريات، ليفركوزن أولاً وبايرن ثانياً لفارق الأهداف، خلف الرباعي الذي يمتلك ست نقاط: بوروسيا دورتموند، كولن، ماينتس، وفولفسبورغ الذي لعب مباراتين فقط ويلعب ضد لايبزيج الأحد.

وتناوب على تسجيل خماسية بايرن ميونخ كلا من توماس مولر (6)، روبرت ليفاندوفكسي هاتريك (35، 70، و84)، وجمال موسيالا (49).

وبعد النافذة الدولية، ستكون مواجهات الفريق البافاري أصعب في الدوري الالماني، حينما يواجه وصيفه الموسم الماضي نادي لايبزيج في 11 سبتمبر المقبل، قبل السفر إلى كامب نو لمواجهة برشلونة في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب أليانز أرينا، سرعان ما فرض بايرن إيقاعه على المباراة تحت الأمطار الغزيرة، وافتتح التسجيل سريعاً عندما مرر الكندي ألفونسو ديفيس الكرة باتجاه ليفاندوفسكي الذي موّه وترك الكرة لمولر الآتي من الخلف، فسددها الأخيرة في الزاوية السفلية معلنا عن الهدف الأول (6).

وفي الدقيقة 35، سجل المهاجم البولندي ثاني أهداف المباراة بعدما حوّل رأسية في بادئ الأمر ارتطمت بالعارضة فعادت له وأكملها في المرمى. ورفع حكم الخط راية التسلل، قبل أن يعود حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) ليؤكد صحة الهدف.

وأضاف موسيالا ثالث أهداف بايرن في الدقيقة 49، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي ثنائيته في الدقيقة 70 بعد تمريرة من لوروا سانيه، ليختتم البولندي مهرجان الأهداف بهاتريك وخامس أهدافه هذا الموسم برأسية في الدقيقة 84، ليتصدر ترتيب الهدافين.

شاهد فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الدوري الالماني اليوم السبت 28 أغسطس 2021