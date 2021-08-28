شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد لجماهير الزمالك بعد التتويج بالدورى: تعاهدنا على إسعادكم وتعويضكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، عن سعادته بالحصول على بطولة الدورى وهى البطولة الرابعة له مع الفريق منذ انضمامه للإسماعيلى، مقدما الشكر للجماهير البيضاء، التى دعمته الفريق طوال الموسم ودعمه بشكل خاص، متمنيا حصد المزيد من البطولات.

ونشر عواد، صورة له مع درع الدورى، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "الكرة للجماهير وستبقى دومًا للجماهير.. ألف مبروك لجماهير نادى الزمالك العظيمة، تعهدنا دومًا على محاولة إسعادكم وتعويضكم على ما فات، كلامى لن يوفى حقكم فى دعمى بشكل خاص وفى دعم الفريق بشكل عام حتى فى أصعب الأوقات، بطولتى الرابعة مع نادى الزمالك وأتمنى حصد المزيد والمزيد مع نادينا العظيم".





وسبق أن كشف محمد عواد، أنه ينوى الاستمرار مع الفريق الأبيض، ولا نية لديه فى الرحيل، موضحا أن الأنباء التى تتحدث عن تخفيض عقده وراتبه المرتفع مبالغ فيها، موضحا أن راتب اللاعب يخصم منه أكثر من 35% ضرائب دخل وتنمية.

وقال عواد، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامى إبراهيم فايق: "رغبتى البقاء فى الزمالك، وكذلك هى رغبة كارتيرون، وحابب أكمل فى الزمالك".

وتابع حارس الزمالك: "لو كنت بحب الزمالك 60 أو70٪، فبعد الدعم اللى حصلت عليه من جماهير الفريق أصبح 200٪، وعمرى ما هنسى اللى اتعمل معايا من الجماهير".

واحتفل لاعبو الزمالك بتتويج الفريق الأبيض بلقب الدورى للمرة الـ13 فى تاريخه داخل ملعب بتروسبورت عقب نهاية مباراتهم أمام البنك الأهلى فى ختام بطولة الدورى بالتعادل 1/1.