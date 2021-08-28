شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى عن مواجهة المقاصة بدون فار: "إحنا مش عبيد واللى حصل عيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد سامي، المدير الفنى لسموحة، تعجبه من عدم تطبيق تقنية الفار فى مباراة فريقه الختامية بالدورى أمام المقاصة والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، متسائلا، "ليه نلعب مباراة مصيرية من غير فار، وكان يجب أن يطلعونا بهذا مبكرا".

وقال سامى، فى تصريحات بعد نهاية المباراة، "فوجئنا بلعب المباراة بدون فار، وأنا راجل منظم ومش حاتكلم عشان هزعل ناس كتير، إحنا مش عبيد، واللى حصل عيب، والأهلى والزمالك لو بيلعبوا مباراة وديه هتبقى بفار".

وأضاف مدرب سموحة، "فوزنا بالمركز الثالث كان هيبقى إنجاز، ولابد الانتخابات القادمة لاتحاد الكرة يكون هناك نقلة لصالح كره القدم، و لابد ان يكون هناك نظام".

وتابع، "هنأت اللاعبين وعملنا موسم جيد هكذا كره القدم، والشكل الجماعى والقدرات الفردية هى من صنعت الفارق معنا، وأوجه الشكر للجميع الذين كانوا سببا في نجاحنا".

وشدد سامى على أن قرار المقاصة يلعب بالناشئين قرار ممتاز مؤكدا، "طبعا مجهود المهندس محمد فرج عامر معى اللى قدم كل الدعم لينا ومبسوط ان كل الاندية اللى بتلعبنا بتعمل لنا الف حساب".