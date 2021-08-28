شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: شادى حسين مستمر بالفريق ولم نعرقل انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز البطاوى، المدير الرياضى لسيراميكا، أن شادى حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مستمر مع الفريق، مؤكدا أن حتى هذه اللحظة لم يناقشوا ملف رحيل اللاعب فى الانتقالات الصيفية القادمة ولم يبلغهم هيثم شعبان المدير الفني بأى جديد.

وكشف المدير الرياضى لسيراميكا، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، حقيقة الأنباء التي تدوالت خلال الساعات الماضية بشأن الوقوف بطريق اللاعب في انتقاله للنادى الأهلى والاشتراط الحصول على 45 مليون جنيه لبيعه، مؤكدا أن هذه الأمور لم تحدث على الإطلاق.

جدير بالذكر أن شادى حسين نشر رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام معلقا عليها، "لا تحزن إن الله لديه خطة أفضل.. ثق به دائما"، قد تكون لها علاقة بمفاوضاته مع النادى الأهلى.

ورفض مسؤلو النادى الأهلى فكرة التعاقد مع شادي حسين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ورغم ارتباط اللاعب خلال الأيام الماضية بالأحمر إلا أن المعلومات الواردة من الأهلي تؤكد أن اللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء الصيف الجاري.

ويرى موسيماني المدير الفنى للأهلى أن الأهلي لديه أكثر من لاعب قادر على التسجيل، فى مقدمتهم أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكهربا، فضلا عن الثنائى الأفريقي الجديد.

ويؤكد المدير الفني للأهلي ثقته فى الصفقات الجديدة التى تم إبرامها مؤخراً وسيكون لها دور فى زيادة قوة الفريق هجومياً وهم ميكيسوني لاعب سيمبا وبيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي وكريم فؤاد وحسام حسن.