شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل: اضطررت للدفاع أمام سموحة لقوة هجومه.. وأدرب المقاصة بكلمة شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الجليل، المدير الفني لفريق المقاصة، أنه أشرك 17 لاعبا من فريق 2001، وتعرض فريقه لمواقف صعبة، مشيرا إلى أنه واجه فريقا كبيرا بحجم سموحة يمتلك أوراقا رابحة.

وقال عبد الجليل: بعد تعادل المقاصة مع سموحة 1/1 المباريات الأخيرة كلها استغلها في تقييم اللاعبين حتى يحسم مصير اللاعبين الراحلين والمستمرين في صفوف الفريق الفيومي.

ووجه عبد الجليل التحية للاعبي المقاصة، بعد أدائهم أمام سموحة بفضل الالتزام بتعليماته، موضحا أنه لجأ للدفاع مجبرا على ذلك؛ لأنه لو تعامل بأسلوب اللعب المفتوح أمام سموحة لخسر فريقه بفارق كبير، ولجأ للتأمين للحفاظ على النتيجة.

وأشار إلى أن كل الفرق كانت تصارع من أجل البقاء، ونجحت في تقديم ٨ لاعبين ناشئين في مباراة اليوم، كاشفا أن مسئولي المقاصة وعدوه بأن تكون هناك تدعيمات قوية قبل انطلاق الموسم المقبل.

وعن موقفه مع المقاصة أوضح أنه لم يتفق على أى مبالغ مالية مع النادي، ولا توجد بينا عقود، مؤكدا: "أنا بدرب بكلمة شرف وجازفت باسمى لثقتي في المسئولين بالمقاصة، وهناك مدربون كثيرون يحاولون الضغط على وليد هويدى، وأقول لهم: "بطلوا زن".