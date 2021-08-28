شكرا لقرائتكم خبر فيرجسون يقنع رونالدو بمانشستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية في إنجلترا أن أسطورة التدريب، سير اليكس فيرجسون، حث النجم كريستيانو رونالدو على العودة إلى مانشستر يونايتد.

وتسبب الإعلان عن عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد في حالة من الغضب بين جماهير مانشستر سيتي، وخاصة أن التكهنات أشارت أخيرا إلى احتمال انضمامه إلى السيتيزن.

وتدرب رونالدو تحت قيادة فيرجسون بمانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، حصل خلالها معه على عدد كبير من الألقاب والبطولات.

ويعد فيرجسون الأب الروحي لرونالدو.