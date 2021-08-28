شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يستقر على كونترا لخلافة كاريلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لاتفاق نهائي مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، لقيادة دفة الفريق الفنية خلال الموسم الحالي خلفا للمدرب البرازيلي المقال فابيو كاريلي.

وجاء اختيار الإدارة الاتحادية للمدرب كوزمين بعد مفاضلة بينه وبين مواطنه دان بيتريسكو، حيث تقرر أن يصل كوزمين خلال فترة التوقف الحالية، كما طالب المدرب الجديد بإقامة لقاء ودي يتعرف خلاله على مستويات وجاهزية كل اللاعبين قبل اختيار قائمته الأساسية والاحتياطية التي سيعتمد عليها في لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ما بعد فترة التوقف.

وينتظر أن تكون مواجهة أبها في 11 سبتمبر المقبل بالجولة الرابعة، هي الرسمية الأولى للمدرب كونترا في قيادة الاتحاد.

من جهة أخرى رفضت إدارة النادي طلب اللاعب فهد المولد مغادرة الفريق بسبب الضغوطات التي تعرض لها بعد نهائي كأس محمد السادس للأبطال نتيجة عدم ظهوره بمستواه المعروف خلال النهائي، وكذلك إضاعته ركلة جزاء خلال ركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان عقب تعادلهما في الوقت الأصلي 4 - 4.

ولتخفيف الضغوطات على اللاعب فضلت إدارة النادي عدم مشاركة المولد في مواجهة الفيصلي التي أقيمت أمس الأول ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري، والتي كسبها الاتحاد 2 - 1.

كما رأى أصحاب القرار أن فترة التوقف الحالية واستدعاء المولد للمنتخب الأول استعدادا لمباراتي فيتنام وعمان ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، فرصة لتغيير اللاعب أجواء النادي والعودة بشكل أفضل.

وفي شأن آخر سيجري اللاعب عبدالرحمن العبود أشعة على منطقة الساق وركبته اليسرى بسبب إصابات تعرض لها في مواجهة الفيصلي، للاطمئنان على حالته قبل أن يعود مجددا للمشاركة في التدريبات.