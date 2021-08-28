الأخضر يدشن معسكره لمواجهتي فيتنام وعمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خضع عناصر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للفحوصات الخاصة بكورونا قبل دخولهم معسكرهم الخاص بمواجهتي منتخبي فيتنام وعمان، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

والتحق بالمعسكر جميع اللاعبين بعد فراغهم من المشاركة مع فرقهم في الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى المنتخب حصة تدريبية مغلقة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في السابعة والنصف مساء، بعد أن سمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأول.

واتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع شركة الوسائل السعودية على استضافة ملعب «مرسول بارك» لمباريات المنتخب التي ستقام في مدينة الرياض، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ويأتي هذا الاتفاق نزولا عند رغبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، في أن يستضيف الملعب المباريات المزمع إقامتها في الرياض، بعد أن خاض الأخضر 7 مباريات على الملعب نفسه، ودية ورسمية، أمام منتخبات البرازيل والعراق والكويت وفلسطين واليمن وسنغافورة وأوزبكستان.

وأكد أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، أن هذه الشراكة تمثل جانبا من أهداف الاتحاد، الساعي لترسيخ التعاون مع الشركات الوطنية بما يحقق تطلعات الجماهير السعودية، مشيرا الى أن الاتحاد السعودي لا يدخر جهدا من أجل توفير كل ما يلزم للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، لا سيما المنتخب الأول الذي سيستهل خلال أيام مرحلة الحسم بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، مشيدا في هذا الصدد بالدعم الكبير الذي يتلقاه الاتحاد من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، والجهد الذي تقوم به وزارته من أجل الارتقاء بكل ما له علاقة بالرياضة وكرة القدم بالمملكة.

كما عبر رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية محمد الخريجي، عن فخره واعتزازه بعقد هذه الشراكة مع الاتحاد السعودي، كون ذلك يحقق أحد أهداف «مرسول بارك»، والمتمثلة في تقديم مفهوم عصري للمنشآت الرياضية لتلبية متطلبات لعبة كرة القدم ومشجعيها، ودعم جهود وزارة الرياضة التي تستهدف الرقي بالمنشآت الرياضية وتطويرها وفقا للمعايير العالمية.

وأعرب الخريجي عن سعادته بثقة الاتحاد السعودي ومدرب المنتخب هيرفي رينارد في ملعب مرسول بارك، مؤكدا أن هذه الثقة ستكون دافعا للشركة لتقديم كل إمكاناتها لمؤازرة المنتخب.