السيتي يصعق أرسنال بخماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضاعف مانشستر سيتي محنة ضيفه أرسنال وفاز عليه بنتيجة كبيرة 5 / 0 أمس ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي وتلقى أرسنال الذي احتل المركز الـ20 (الأخير) بدون رصيد، الهزيمة الثالثة على التوالي الموسم الحالي، فيما رفع السيتي رصيده إلى 6 نقاط، حيث كان قد فاز على نوريتش سيتي 5/ 0 بعد أن خسر أمام توتنهام 0/ 1.



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