محمد صلاح يحرز هدف التعادل لـ«ليفربول» في شباك تشيلسي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - سجل نادي ليفربول الإنجليزي الهدف الأول فى شباك تشيلسي فى الوقت بدلا الضائع من الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد صلاح من ركلة جزاء في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" التي تقام على ستاد آنفيلد.

كان اللاعب كاي هافيرتز قد أحرزالهدف الأول، في شباك ليفربول بالدقيقة 22 .

وتشهد المباراة مواجهة الفريقين بعدما حقق كل منهما الفوز في أول جولتين، ويبحثان عن مواصلة الانتصارات.

ويلعب كل فريق بالقوة الضاربة له على كافة المستويات، حيث يتحدى محمد صلاح أفضل هداف لليفربول في السنوات الأخيرة، مهاجم تشيلسي العائد لجدران البلوز من جديد روميلو لوكاكو.

ودخل ليفربول تحت قيادة مدربة «يورجن كولوب» المباراة بتشكيل مكون من (أليسون، ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، ربيرتسون، فابينيو، هندرسون، هارفي إليوت، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو).

ودخل تشيلسي تحت قيادة مدربة «توماس توخيل» المباراة بتشكيل مكون من( ميندي، أزبلكويتا، كريستيانسن، روديجر، رييس جيمس، جورجينيو، كانتي، ألونسو، ماسون موانت، لوكاكو، هافريت).

شاهد هدف صلاح