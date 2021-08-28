بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × تشيلسي (صلاح ولوكاكو أساسيان)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه في اللقاء الذي سيجمعه أمام تشيلسي في إطار الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك على ملعب «أنفيلد»، معقل الـ«ريدز».

ويدفع كلوب بمحمد صلاح في التشكيل الأساسي للفريق.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

وسيكون تشكيل فريق ليفربول أمام تشيلسي كما يلي:-

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: فابيانو، جوردان هندرسون، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينيو.

ويجلس على مقاعد البدلاء خلال اللقاء كلًا من: كايهمين كيلهير، ثياجو ألكانتار، نابي كيتا، جوزيف جوميز، أوكلسيد تشامبرلين، تاكومي مينامينو، دييجو جوتا، كوستاس تسيميكاس.

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول

على الجانب، يدفع الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، بالبلجيكي روميلو لوكاكو في هجوم الفريق.

وسيكون التشكيل الذي سيلعب المباراة كما يلي:-

حارس المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: رييس جيمس، ماركوس ألونسو، أندريس كريستينسين، أنتونيو روديجر، سيزاز أزبيلكويتا.

خط الوسط: جورجينو، موسون مونت، كاي هافيرتز، نجولو كانتي.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

ويجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي في هذا اللقاء كلًا من: كيبا، بن تشيلويل، تشالوبوه، تياجو سيلفا، ماثيو كوفاسيتش، لوفاتس تشيك، هودوسون أودي، حكيم زياش، تيمو فيرنر.

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