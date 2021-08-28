جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يتحدى المطر وينطلق من المركز الأول

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حلبة دي سبا فرانكورشومب: تحدّى سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الأمطار الغزيرة التي هطلت على حلبة سبا فرانكورشان لينتزع المركز الأول لدى انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد المقرّر الاحد.

وتفوّق فيرستابن على البريطانيين جورج راسل (وليامس) ولويس هاميلتون (مرسيدس) بطل العالم سبع مرات والساعي إلى إحراز انتصاره الرقم 100 على الحلبات في مسيرته.

وشهدت التجارب الرسميّة الاخيرة حادث سير مروّع لسائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس الذي خرج سالمًا علمًا بأنّه كان حقّق أفضل توقيت في التصفيات الأولى والثانية السبت.

وقال فيرستابن "إنّها حلبة رائعة للتسابق لكن التجارب كانت صعبة للغاية وسط الأجواء المناخية الصعبة، لكن المهم أنّنا سننطلق من المركز الأوّل".

أمّا هاميلتون فقال "أحاول أن أبقى إيجابيًّا مركزًا وهادئًا. قام ماكس بعمل رائع والأمر ينطبق على جوره أيضًا، كان الأمر مثيرًا للغاية".

بطولة العالم

وتعاود بطولة العالم نشاطها بعد توقّف دام 27 يوماً. وكان فيرستابن يتصدّر بفارق 33 نقطة عن هاميلتون (مرسيدس) لكن الأخير قلب الطاولة في السباقين الأخيرين في إنكلترا والمجر ليتقدّم على منافسه بفارق 8 نقاط بعد أن خرج الهولندي من السباق الأول وحلّ عاشراً في الثاني.

وإذا كان فيرستابن يعتبر أنّ حلبة سبا فرانكورشان الواقعة في غابة منطقة الأردين في بلجيكا هي المفضّلة لديه، فإنّه لم يحقّق الفوز عليها إطلاقًا وكانت أفضل نتيجة له احتلاله المركز الثالث، في حين تُوّج هاميلتون بطلًا أربع مرات.

وقال فيرستابن في المؤتمر الصحافي الأربعاء "أتطلّع قدمًا للعودة إلى المنافسة وتحديدًا إلى حلبة سبا. إنّها حلبتي المفضلة والقيادة عليها أمر ممتع نظراً للسرعة العالية في بعض الأماكن والتغييرات في الإرتفاعات على أرضيّة الحلبة".