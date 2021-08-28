شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: بيراميدز يضم أفضل لاعبين ويستحقون التواجد بالمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أن هناك أكثر من لاعب بالفريق يستحقون التواجد ضمن صفوف المنتخب الوطنى، موضحا أنه شعر بحزن عدد كبير منهم لعدم ضمهم لصفوف الفراعنة رغم أنهم يستحقون ذلك.

وأضاف جونياس فى المؤتمر الصحفى، أن لاعبي بيراميدز يعشقون مصر والمنتخب الوطني وكانت رغبتهم هى اللعب فى صفوف المنتخب، وإذا كان أنانيا لأكد أنه لا يرغب في ضم اللاعبين للمنتخب حتى يتم تجهيزهم لمباراة سموحة في كأس مصر، ولكن المنتخب مهم للاعب المصري وهناك أكثر من لاعب كان يأمل في وجودهم بالمنتخب بفضل الأداء الرائع الذي قدموه في الفترة الماضية.

وأشار المدير الفنى إلى أنه يؤكد ذلك بعيدا عن مهمة تدريبه لبيراميدز، فهو يشعر بأنه نصف مصرى، حيث يعيش في مصر منذ 4 سنوات، ويرى أن هناك لاعبا رائعا فى الدفاع وأفضل مدافعي مصر خاصة أحمد سامي، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد حمدي أفضل ظهير أيسر في مصر، وكذلك نبيل دونجا الرائع في وسط الملعب، وإسلام عيسى كذلك كان يستحق اللعب في صفوف المنتخب، وكذلك إبراهيم عادل يستحق التواجد مع الفريق وكان يرى أنهم يستحقون ذلك ولابد من نظرة لهم.

وشدد جونياس على أنه يحترم حسام البدري المدير الفني للمنتخب جيدا ويتمنى له التوفيق وسعيد بأن يساعده فى أى وقت ولكنه يتحدث عن عناصر كان الفريق فى احتياج لها خلال مباراتي أنجولا والجابون، ومن الضروري أن يساعد المدربون في الدوري، المنتخب.

وضم حسام البدرى من بيراميدز كلاً من رمضان صبحى وعمر جابر وعبد الله السعيد وعلى جبر استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد لمواجهتى أنجولا والجابون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.